(5) أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وحسام الرزة يواجه السجان لليوم الـ41

يواصل (5) أسرى داخل سجون الاحتلال السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وهم:

الأسير حسام الرزة (61 عاماً) من نابلس، مضربٌ منذ (38) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور مستمر على وضعه الصحي. ونقلته إدارة السجون الصهيونية مؤخراً إلى عزل معتقل "نيتسان الرملة" والذي يعتبر من أسوأ المعتقلات.

يُشار إلى أن الرزة معتقل منذ 17 نيسان / أبريل 2018 وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11) عاماً في الاعتقال الإداري.

كما يواصل الأسير محمد طبنجة (38 عاماً) من محافظة نابلس، إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2019، علماً أنه معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018 ، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران حسن العويوي (35 عاماً)، وعوده الحروب (32 عاماً) إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ الثاني من نيسان/ أبريل 2019، بالإضافة إلى الأسير حمد هاشم الهيموني مضرب لليوم 32.