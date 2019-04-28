حمدونة:استشهاد الأسير يونس يفتح ملف الاعدامات والاستهتار بالفلسطينيين

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المجتمع الدولى بالضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين.

وتأتى هذه المطالبة في أعقاب استشهاد الأسيرعمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاما) من بلدة سنيريا قضاء قلقيلية، الذي ارتقى في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، متأثرا بإصابة خطيرة قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن الأسبوع الماضى .

وأكد د. حمدونة أن سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بتغطية من الحكومة الاسرائيلية وجهاز الأمن "الشاباك" والجيش الاسرائيلي ، والتى منحت جنود الاحتلال والمستوطنين باطلاق النار بلا مبرر.

وأضاف أن الاستهتار بحياة المواطنين الفلسطينيين وسياسة الاعدام جاءت في أعقاب الضوء الأخضر الذى منحته الحكومة الاسرائيلية وقيادات الأحزاب اليمينية المتطرفة بحجة الأمن .