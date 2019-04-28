معلم من نابلس يحصل على المركز الأول محكما بمدارس الإمارات بعد ان فصلته رام الله

حصل المعلم الفلسطيني صامد صنوبر امس السبت، على المركز الاول محكما "لتحدي القراءة العربية" لدى مدارس دولة الإمارات".

وشارك في هذه المسابقة التي تقام سنويا في الامارات متسابقون من كافة بلدان الدول العربية.

هذا وشهد موقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الحدث بين منتقد للحكومة الفلسطينية التي تعمدت بإجراءاتها تهجير الكفاءات.

وهنأ زملاء ونشطاء فلسطينيين المدرس صنوبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان صنوبر كان قد احيل للتقاعد المبكر أثناء مشاركته في حراك للمعلمين عام 2016 قامت على إثر الحراك الحكومة الـ 17 باتخاذ جملة من الإجراءات ضد الحراك ومعلميه وصلت الى الفصل والتقاعد المبكر والخصومات في حينه.

وفي حوار سابق قال الصنوبر لوسائل الاعلام إن" معلمي جنوب نابلس انتخبوه ليكون ممثلاً لهم في كافة نشاطات وحوارات حراك المعلمين. مضيفاً "تلقيت عددا من التهديدات آنذاك من الأجهزة الأمنية، من أجل ترك الحراك ولم أفعل".

واسترسل صنوبر حول هذه النقطة تحديدا: "أتذكر أنني استدعيت من قبل جهاز المخابرات في مدينة نابلس، واستمر اللقاء أربع ساعات.

وأوضح صنوبر،" أن الضابط المناوب طلب منه في حينها، التوقيع على تعهد بعدم ممارسة اي نشاط ضمن حراك المعلمين الموحد، يقول صامد: وكان موقفي حينها أنني حتى لو أردت ترك الحراك فلن اتخذ هذا القرار من داخل مقر جهاز المخابرات، فرفضت قطعيا، من ثم تبليغي بقرار الفصل واحالتي للتقاعد المبكر"