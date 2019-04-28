راكيتيتش يحسم موقفه من برشلونة

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الليغا للمرة الـ26، أنه باق مع برشلونة لثلاثة مواسم أخرى.

واستطاع فريق برشلونة حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني السادس والعشرين في تاريخه بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي بمرمى ليفانتي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين السبت على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإسباني.

وأدلى راكيتيتش متوسط ميدان البلوجرانا بتصريحات تليفزيونية بعد نهاية المباراة قال فيها: "الفوز بلقب الدوري كان مستحقا بالنسبة لنا، لقد كنا الأفضل طوال الموسم".

وعن مباراة ليفربول التي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب الفريق الكتالوني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتمال تحقيق الثلاثية بإضافة لقبي كأس ملك إسبانيا و"التشامبيونزليغ" إلى لقب الدوري، أضاف: "المباراة التي سنخوضها أمام ليفربول ستكون صعبة للغاية، يجب أن نتحضر لها جيدا قبل الحديث عن احتمالية التتويج بالثلاثية".

وفي ما يتعلق بمستقبله واحتمال رحيله عن برشلونة نهاية الموسم، ختم تصريحاته قائلا: "يسعدني القول إنه ما زال لدي ثلاث سنوات في العقد، وأنني باق هنا لثلاثة مواسم أخرى، ولكن في كرة القدم قد يحدث كل شيء، كما أنني في الوقت نفسه لا رغبة لي بأن أكون في أي ناد آخر، قد يتفق معي النادي والرئيس والجمهور، وتأتي اللحظة التي يخبروني فيها بأنني سأستمر هنا لثلاث سنوات أخرى".