من هو مهاجم الكنيس اليهودي في كاليفورنيا؟

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مطلق النار في كنيس يهودي بكاليفورنيا أمس السبت، أكد في بيان نشره على الإنترنت أنه استلهم بمنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا في مارس الماضي.

وقالت الشرطة في مدينة باواي شمال سان دييغو في ولاية كاليفورنيا إن مطلق النار الذي قتل شخصا وأصاب 3 آخرين في هجوم الكنيس هو جون أرنيست البالغ 19 عاما وليس من أصحاب السوابق الجنائية.

وأضافت الشرطة أن أرنست اتصل بمركز الشرطة بعد إطلاقه النار لتسليم نفسه، وعند وصول الشرطة إلى المكان خرج من سيارته رافعا يديه.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في صلة محتملة لأرنيست بحريق طال في نهاية مارس الماضي مسجدا في مدينة إسكونديدو شمالي سان دييغو.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بيانا باسم جون أرنست نشر على أحد المواقع الإلكترونية التابعة لجماعات اليمين المتطرف تزامنا مع الهجوم على الكنيس، أكد صاحبه أنه تأثر بتصرفات برينتون تارانت منفذ الهجوم الدامي على مسجدي نيوزيلندا الشهر الماضي، وبروبرت باورز الذي قتل 11 شخصا داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا في أكتوبر الماضي.

وأشار صاحب البيان الذي يقلد بصياغته ومحتوياته البيان الذي نشره تارانت قبل الإقدام على جريمته إلى أنه بدأ التخطيط للهجوم على الكنيس بعد وقوع مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وحسب وسائل الإعلام، فإن البيان المنسوب لأرنست، مليء بالتصريحات المعادية لليهود والمروجة لتفوق العرق الأبيض.

كما أعلن صاحب البيان أنه ليس من الموالين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سياساته المؤيدة لإسرائيل.

وتعليقا على هجوم الكنيس، وصفه ترامب بأنه "جريمة كراهية على ما يبدو"، معبرا عن تعازيه "لكل من تأثر بإطلاق النار" في الكنيس.