الشاباك يزعم : حماس خططت لتنفيذ عملية استشهادية يوم الانتخابات "الإسرائيلية"

سمح جهاز الشاباك بنشر تفاصيل الكشف عن بنية تحتية في الضفة الغربية تابعة لحركة حماس خططت لتنفيذ عملية استشهادية مع اقتراب موعد الانتخابات |الاسرائيلية بتاريخ 9 ابريل.

وقال موقع مفزاك ووفقا لمزاعم الشاباك فقد تم اعتقال الشاب يحي ابو دية 23 عاما من سكان بلدة الزعيم الذي اجرى اتصالات مع عناصر كبار من حماس في قطاع غزة عبر الانترنت ليكن منذ عملية استشهادية .

وتابع الموقع فقد تم اعتقال الشاب ابو ديه بتاريخ 31 مارس ، حيث طالبه نشطاء حماس في غزة لشراء سيارة واستئجار مخزن للبدء بتحضير سيارة مفخخة، ووكلت له مهمه رصد نقطة لتنفيذ العملية قرب مستوطنة معاليه ادوميم حيث يتواجد عدد كبير من الحافلات "الإسرائيلية" وقد قام ابو ديه بإبلاغ عناصر حماس عن المنطقة التي رصدها .

واستعدادا لتنفيذ العملية الاستشهادية وفقا لمزاعم الاحتلال فقد طلب منه ان يصور وصيته باسم كتائب القسام وخطط ابو ديه ليصور نفسه وهو يلقي بوصيته قبل تنفيذ العملية .

وزعم ضابط من جهاز الشاباك بأن البنية التحتية لحماس في قطاع غزة تعمل طوال الوقت لتجنيد نشطاء من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات من اجل زعزعة الاستقرار في المنطقة .