أول رمضان.. توزيع مساعدات مالية وغذائية على 100 ألف عائلة فقيرة بغزة

أعلن أحمد الكرد، رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، عن توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية على العائلات الأشد فقرًا في القطاع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لمساعدتها على تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وبين الكرد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن القيمة المالية لكل طرد غذائي أو قسيمة شرائية تتراوح من (30-35) دولارًا.

وأشار إلى أن اختيار أسماء العائلات المستفيدة يستند إلى قاعدة بيانات موجودة لدى المؤسسات الخيرية وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأكد حق أي عائلة فقيرة لم تتلقَّ مساعدات مراجعة المؤسسات الخيرية لاستبيان الأمر ودراسة حالتها للحصول على المساعدة في أقرب وقت.

وأشار إلى مخاطبتهم مؤسسات خيرية في العالم؛ لمساندة مؤسسات غزة الخيرية والوقوف بجانبها للقيام بأعمالها في ظل هذه الضغوطات الكبيرة مبينًا حصولهم على وعود تغطي ما نسبته 20 % من الهدف المنشود للمساعدات.

ونبه الكرد إلى أن المؤسسات الخيرية باستطاعتها تقديم مساعداتها لــ100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، معبرًا في الوقت نفسه عن أمله أن يتضاعف الرقم حينما توزع المنحة القطرية مساعداتها على العائلات الفقيرة بغزة.

ويوجد في قطاع غزة (846) مؤسسة وجمعية خيرية موزعة على محافظات القطاع.

وفي السياق، بين الكرد أن المؤسسات الخيرية ستوزع أيضًا كسوة ملابس العيد.

ووفق تقرير للبنك الدولي فإن 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر والمقدر بخمسة دولارات ونصف يوميًا، كما أن نسبة البطالة بين من هم في سن العمل بلغت 52%، ووصلت بين الخريجين 68%.

يجدر الإشارة إلى سلطات الاحتلال تفرض حصارها للعام الثالث عشر على التوالي على قطاع غزة، في حين تواصل السلطة في رام الله فرض عقوبات اقتصادية منذ عامين ترتب عليها تراجع معدلات النمو.