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ظریف يحضّر لزيارة روسيا وكوریا الشمالیة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:03 - 28 ابريل 2019
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
بنك فلسطين
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صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه يعتزم زيارة روسيا وكوريا الشمالية قريبا، دون أن يذكر مواعيد محددة للزيارتين.

وقال ظريف في تصريح صحفي في نيويورك السبت، إنه سيقوم بزيارتين إلى بلدين مجاورين لم يذكرهما خلال العشرة أيام المقبلة، قبل توجهه إلى روسيا لبحث التعاون الثنائي.

وردا على سؤال عن اللقاء المحتمل بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، علما بأن الأخير اجتمع مؤخرا مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، قال ظريف: "لا أدري جدول أعمال الرئيس، لكن برنامج عملي يتضمن زيارة لكوريا الشمالية، وسيعلن عن موعدها قريبا".

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