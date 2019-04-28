أنباء عن إغلاق مصر حدودها مع ليبيا لـ"دواع أمنية"

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن الجانب المصري أغلق الحدود البرية مع ليبيا، في منفذي امساعد، والسلوم، بدءا من أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وتابعت الوكالة نقلا عن مصدر أمني، لم تسمه، أن الإغلاق يأتي لدواعٍ أمنية، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب المصري أو الليبي حول إغلاق الحدود.

وتدعم مصر اللواء المتقاعد المنشق، خليفة حفتر، الذي يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا، وزار حفتر مصر والتقى رئيس النظام هناك عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

في سياق متصل، استهدف طيران يتبع حفتر، مساء السبت، تمركزات لقوات حكومة "الوفاق" جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب مصادر عسكرية لمراسل الأناضول، فإن طيران استهدف معسكر القعقاع في منطقة الفلاح جنوبي طرابلس.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات تُسمع بوضوح في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

ووفق شهود عيان من "أبوسليم"، أحد أكبر أحياء جنوبي طرابلس، تحدثوا لـ"الأناضول"، سمع أهالي الحي صوت انفجار قوي، دون تحديد مكان القصف.

من جانبها، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر عسكري أن طيران دون طيار يقوم بقصف عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الجاري، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.