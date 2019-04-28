عائلة غولدن تهاجم نتنياهو

هاجمت عائلة "هدار غولدن" الضابط الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة ، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وذلك على خلفية "صفقة تبادل" الأسرى السوريين مقابل جثة الجندي "زخاريا باومل".

وقال والد الضابط غولدن : "نتمنى من نتنياهو أن يفي بوعده لنا، ويعيد هدار وأرون إلينا، خلال أي اتفاق مع حركة حماس بغزة". وفق ما نقلته القناة العبرية الثانية.

وأضاف والد غولدن أن "نتنياهو تخلى عن أي فرصة لإعادة هدار إلى الديار، وخبر صفقة التبادل الجديدة مع سوريا كسر قلوبنا".

وتابع : "بدلا من أن يقوم نتنياهو بالضغط على حماس من أجل عقد صفقة تبادل معها، لإعادة هدار وارون، اختار أن يتسبب لنا بالألم النفسي". وفق ما أورده "عكا للشؤون الإسرائيلية".

وختم والد الضابط هدار بالقول: "نتمنى من نتنياهو أن يفي بالتزاماته لعائلات الجنود الأسرى، ويعيدهم الى الديار كشرط أساسي لأي اتفاقية مع غزة بوساطة دولية".