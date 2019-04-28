شاهد.. ميسي يقود برشلونة لإحراز اللقب الـ26 في تاريخه

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى إحراز اللقب الـ26 في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على ضيفه ليفانتي 1-0 السبت في المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف اللقاء في (د.62) ليضمن بذلك برشلونة رسميا الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي وللمرة الثامنة في المواسم الـ11 الأخيرة، وذلك في سعيه لتحقيق الثلاثية على غرار 2009 و2015 عندما توج بلقبي الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز على ليفانتي لحسم اللقب بعدما فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد 1-0 ظهر اليوم، وهو ما حققه بفضل ميسي الذي أبقاه المدرب إرنستو فالفيردي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به في الشوط الثاني مكان البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط أمام أتلتيكو مدريد قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، وتحديدا قبل خوضه ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا عليه في السابع من مايو المقبل، علما بأنه سيخوض أيضا نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد فالنسيا في 25 منه.