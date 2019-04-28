مخاوف على 5 فلسطينيين مهاجرين من غزة بعد العثور على جثة احدهم في بحر تركيا

تحيط مخاوف كبيرة على مصير 10 مهاجرين بينهم 3 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، و5 من أبناء قطاع غزة، وسوريان، كان الاتصال قد انقطع معهم منذ تاريخ 27-03-2019، في منطقة فتحية غرب تركيا، للوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية.

وعثر صباح أمس الجمعة على جثة الشاب الفلسطيني محمد إسماعيل البحيصي الذي كان من بين المهاجرين.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها، "تلقت نباء وفاة الشاب محمد اسماعيل البحيصي ٣٠ عاما بحزنا شديد، بعد عن عثرت السلطات التركية على جثته على شاطئ البحر، حيث تلقت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية رسالة رسمية من وزارة الخارجية التركية تفيد بالعثور على جثمانه. وبتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي، تتابع سفارة دولة فلسطين في أنقرة هذا الحادث الأليم و تقف على تفاصيله بهدف تأكد أقاربه من الجثمان والوقوف إلى جانب العائلة المكلومة بما في ذلك المساعدة في نقل الجثمان".

ويكتنف الغموض مصير بقية المهاجرين، وهم: محمد مروان تميم، ومحمد ظافر النجار، وطارق بلوط من فلسطينيي سوريا، ومن قطاع غزة عُرف منهم رائد مبروك وزياد راضي ومحمد الحساسنة ومحمد البحيصي، أحمد سعيد، ومن سوريا عمار العموري والطفل محمد ياسر العموري، بحسب ما أوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

هذا ويستمر عبور اللاجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول اللجوء الأوروبية، فيما ينتظر الآلاف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.