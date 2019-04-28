اليوم: كشف تفاصيل وملابسات مقتل الطفل أبو شقفة

من المقرر، أن تعقد وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً حول تفاصيل وملابسات جريمة مقتل الطفل (محمود رأفت شقفة).

وأوضحت الداخلية، أن الشرطة ستعقد مؤتمراً صحفياً حول القضية في مقر الشرطة بالجوازات.

وكانت الشرطة بغزة، قد أعلنت أمس، عن العثور على جثة الطفل محمود رأفت شقفة (عامان ونصف)، الذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام، مدفونة في أرض خالية.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة: إنه "من خلال عمليات البحث والتحري عثرت قوة من الشرطة على جثة الطفل محمود شقفة، بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية، وتقوم الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق في القضية للوصول للجناة".

وأضاف البطنيجي "أن كل ما اشيع عن اختطاف أطفال بغزة كلام موجه من جهات معادية لإثارة الخوف والرعب، وان جريمة مقتل الطفل شقفة غير مرتبطة بأحداث أخرى".

وتوعّد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة.

وفقدت آثار الطفل شقفة، من أمام منزل عائلته بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، منذ حوالي 5 أيام، ومنذ ذلك الحين تواصلت جهود البحث عن الطفل، وشارك في عمليات البحث عشرات المتطوعين بمساعدة أفراد من الشرطة.