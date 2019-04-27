اكتشاف رفات رجل بثقب "مثالي" في صدره باليونان

عثر علماء الآثار على رفات 57 شخصا خلال عمليات حفر أجروها في جزيرة ثاسوس، الواقعة شمال بحر إيجه، من بينها رفات رجل في صدره ثقب "مثالي".

ويقول البروفيسور أناغنستس أغيلاركس من جامعة أديلفي الأمريكية في تصريح لموقع "Live Science"، إن هذه الإصابات تعد نادرة جدا.

ودفن الرجل في قبر بدائي في صخور كلسية يعود تاريخها إلى الفترة الهلنستية.

وأظهرت نتائج التحليل أن طول الرجل بلغ أكثر من 170 سنتيمترا، وعمره ساعة وفاته لا يقل عن 50 سنة. علاوة على ذلك، أظهرت دراسة عظامه أنه كان يملك كتلة عضلية جيدة، وكما يبدو، كان يمارس الرياضة التي كانت منتشرة في بلاد الإغريق.

وأثار انتباه العلماء الثقب في صدره (1.5×1.1 سم). حيث افترض البروفيسور في البداية أنه ناتج عن تشوه في النمو، كالذي يلاحظ عند 5% من السكان المعاصرين (عندما لا يتشكل الصدر كاملا). ولكنه لاحقا تخلى عن هذه الفرضية، لأن مثل هذا الثقب لا يمكن أن يحصل إلا نتيجة إصابة. وبعد إجراء عدة تجارب تضمنت رمي رمح في نموذج لجسم الإنسان، تبين أن الثقب لا يمكن أن يحدث نتيجة إطلاق رمح أو سهم من مسافة بعيدة.

لذلك، يعتقد البروفيسور أن يدي الرجل كانتا مقيدتين خلف ظهره وسقط على ركبتيه أمام جدار، أو كان مستلقيا على ظهره على الأرض قبل أن توجه له هذه الضربة القوية. ووفقا لاعتقاده، فقد قد تكون هذه عملية إعدام.

ولم يحدد العلماء سبب الإعدام، ويعتقدون أنه قد يكون نتيجة اضطرابات معينة مثل التمرد أو العصيان.

كما بين تحليل أسنان الرجل أنه قبل موته بفترة، تغير نظامه الغذائي نحو الأسوأ، ما يدل على أنه كان أسيرا.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Access Archaeology كاملة.