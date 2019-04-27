إصابات في إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار مساء يوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.

وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي خلال احتفال عيد الفصح.

وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكرت الشرطة على "تويتر".

وكان قائد الشرطة قد ذكر في تدوينة سابقة أنه تم التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بواجبها.

وفي تدوينة أخرى، طلب قائد الشرطة من المواطنين البقاء بعيدا عن موقع الحادث، وأنه يجري التعامل مع الموقف وعلاج المصابين، مطالبا الجميع بعدم نشر أي معلومات غير موثقة، لأن الوضع يمكن أن يتغير.

جدير بالذكر أن 11 شخصا قتلوا وأصيب العديد بجروح متفاوتة، في شهر أكتوبر 2018، وذلك جراء حادث إطلاق داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وتمكنت السلطات في بيتسبيرغ من تحديد هوية مطلق النار في الكنيس اليهودي باسم روبرت باورز.