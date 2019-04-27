"ديلي ميل" تعتذر من جمعية فلسطينية اتهمتها بدعم "الإرهاب"

عتذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من مؤسسة خيرية فلسطينية في بريطانيا، بعد أن اتهمتها سابقا بتمويل نشاطات تحض على الكراهية.

وقالت الصحيفة إنها في 15 آب/ أغسطس الماضي، قالت إن "إنتربال" مولت مهرجانا تخللته مسرحية تصور عددا من الأطفال يمارسون قتلا بحق يهود.

وتابعت الصحيفة في اعتذارها بأنه لم يكن في نيتها وقتها أن تتهم المؤسسة وأمنائها بالترويج أو التغاضي عن معاداة السامية، والهجمات على اليهود، وإنها تعتذر منهم.

وأضافت أنها قالت إن المؤسسة مدرجة على قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية"، لكنها بعد المراجعة قالت إن القائمة التي نشرت في 2003 كانت موضع اعتراض من المؤسسة، وإنها تعمل بشكل قانوني ضمن قانون الجمعيات الخيرية.

وتابعت: "نؤكد أن المؤسسة وأمناءها لا علاقة لهم بأي أنشطة إرهابية".