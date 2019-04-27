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هدف بنيران صديقة يعزز موقع أتلتيكو مدريد في وصافة الليغا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:11 - 27 ابريل 2019
هدف بنيران صديقة يعزز موقع أتلتيكو مدريد في وصافة الليغا هدف بنيران صديقة يعزز موقع أتلتيكو مدريد في وصافة الليغا
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تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، جاء بنيران صديقة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد، مدافع بلد الوليد، خواكين فيرنانديز، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة معززا موقعه في وصافة الترتيب، ومقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع برشلونة المتصدر، والذي من المتوقع أن يحسم لقب الليغا الليلة عندما يستضيف ليفانتي، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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