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الطوائف المسيحية في بيت لحم تحتفل بسبت النور

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 27 ابريل 2019
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احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويمين الغربي والشرقي في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، اليوم السبت، بسبت النور ايذانا بالاحتفال بعيد الفصح المجيد الذي يحل يوم غدا.

وبهذه المناسبة استقبل النور المنبثق من كنيسة القيامة عند دوار العمل الكاثوليكي في بيت لحم، من قبل المحتفلين الذين تدفقوا منذ ساعات الصباح، انطلق بعدها المحتفلون في مسيرة تقدمتها فرق كشفية جابت شارع راس افطيس، والنجمة وسط ترانيم دينية وهتافات، وصولا الى ساحة المهد، حيث الاستقبال الرسمي.

وتقدم المستقبلين على بلاط كنسية المهد، محافظ بيت لحم كامل حميد، والوكيل البطريرك في بيت لحم ثيوفلكتوس، ومستشار الرئيس للشؤون الكنسية زياد البندك، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد الحقوقي علاء الشلبي، ووجهاء الطوائف المسيحية.

وبعد مراسيم الاستقبال، دخل النور في موكب رسمي الى كنيسة المهد، حيث أقيمت الصلوات، وأضاء المحتفلون الشموع والقناديل، استعدادا للبدء بإقامة القداديس الاحتفالية لعيد الفصح.

واجري في مدينتي بيت ساحور وبيت جالا استقبالا كبيرا للنور، بمشاركة رجال الدين والاهالي.

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