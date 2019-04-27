بدء العد التنازلي.. كيف تستقبل شهر رمضان ؟

مع بداية العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر أمنياتهم وطموحاتهم والأعمال التي يستعدون لتنفيذها خلال الـ30 يوماً القادمة، تحت وسم #رمضان .

علماء ودعاة غردوا تحت وسم #رمضان من خلال نشر جداول وخطط لاستغلال الأيام الفضيلة في شهر رمضان المبارك للحصول على الأجر والثواب، كرسالة إلى أبناء الأمة الإسلامية لضرورة استغلال هذه الأيام الفضيلة.

من أهم الرسائل والخطط التي نشرها الدعاة، إزالة كل الأحقاد والشحناء في القلب من أحبابك وأصدقائك وأقاربك كي تعبد الله بقلب طاهرٍ وسليم.

فيما نشر بعض الأطباء نصائح هامة لنظام يجب اتباعه من مرضى السكري في شهر رمضان المبارك.

أحد النشطاء غرد بالقول: "واقترب شهر الخير فأهلاً به، الشهر الذي لا يُمل منه، وشعور السلام في كل مكان، وأصواتُ المساجد والإيمان، أهلاً رمضـانْ".

فيما غرد أخر: "اللهم بشرنا في أواخر شعبان بكل ما نتمناه وأجعل #رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا وأحبابنا اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا".

ودعا أحد النشطاء بالقول: "يا رب لا يأتي شهر #رمضان على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحاً وسعادة وفككت كرب أهله وفرجت همهم ويسّرت أمورهم وشفيت مرضاهم ورحمتَ ميّتهم".

وقال أخر: "اقترب رمضان لـِ يُضيئ لنا شهرًا كاملًا ممتلئ بالأجواء الروحانية والمطمئنة فـ يارب أدخله علينا وأنت راضٍ عنّا".

"أيام قليلة وتبدأ رحلتنا السنوية الجميلة، مع خير الشهور، تعمر المساجد بصلاة #التراويح، فاللهم بلغنا #رمضان واهله علينا بالبركة والخير والإيمان" غرد أخر.

واقتبس ناشط أخر ما جاء في الأثر: "سُئِلَ ابنُ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: كَيفَ كُنتُم تَستَقبِلُونَ رَمَضَان؟ قَالَ: مَا كَانَ أحَدُنَا يَجرُؤ عَلَى استِقبَالِ الهِلَالِ وَفِي قَلبِهِ ذَرًّةُ حِقد عَلَى أخِيهِ المُسْلِم!".

و اقترب شهر الخير فأهلاً به

الشهر الذي لا يُمل منه

و شعور السلام في كل مكان

و أصواتُ المساجد و الإيمان

أهلاً رمضـانْ ????#رمضان pic.twitter.com/WMnuBqpGma — ناصر بن عبود (@Nasser_bn_aboud) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

اللهم بشرنا في أواخر شعبان بكل ما نتمناه وأجعل #رمضان فاتحة خير علينا

وعلى أهلنا وأحبابنا ❤

اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا ???? pic.twitter.com/on9i1AzyGl — الشحية (@Musandamia) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

يا رب لا يأتي شهر #رمضان على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحاً وسعاده وفككت كرب أهله وفرجت همهم ويسّرت أمورهم وشفيت مرضاهم ورحمتَ ميّتهم????????.. pic.twitter.com/KaSqFWYnTf — صِــبا القحطاني???? (@seba_q505) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

اتّخذ هذه القرارات الخمسة في #رمضان ،

تقبّل الله منّا ومنكم???? pic.twitter.com/wAbpPVZeCg — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

اقترب رمضان???? لـِ يُضيئ لنا شهرًا كاملًا ممتلئ بالأجواء الروحانية و المطمئنة

فـ يارب أدخله علينا و أنت راضٍ عنّا.????????



#رمضان pic.twitter.com/KBRTvJdz96 — ﮼أم،مشعل???? (@shmokh20143) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

أيام قليلة.. وتبدأ رحلتنا السنوية الجميلة..

مع خير الشهور وتعمر المساجد بصلاة #التراويح.. فاللهم بلغنا #رمضان واهله علينا بالبركة والخير والإيمان pic.twitter.com/6qIoj6r67h — M87????✨ (@y02lBfkaShOiuYs) ٢٤ أبريل ٢٠١٩