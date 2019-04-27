ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

بدء العد التنازلي.. كيف تستقبل شهر رمضان ؟

  • فلسطين اليوم
  • 18:26 - 27 ابريل 2019
شهر رمضان.JPG شهر رمضان.JPG
بنك فلسطين
مشاركة

مع بداية العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر أمنياتهم وطموحاتهم والأعمال التي يستعدون لتنفيذها خلال الـ30 يوماً القادمة، تحت وسم #رمضان .

علماء ودعاة غردوا تحت وسم #رمضان من خلال نشر جداول وخطط لاستغلال الأيام الفضيلة في شهر رمضان المبارك للحصول على الأجر والثواب، كرسالة إلى أبناء الأمة الإسلامية لضرورة استغلال هذه الأيام الفضيلة.

من أهم الرسائل والخطط التي نشرها الدعاة، إزالة كل الأحقاد والشحناء في القلب من أحبابك وأصدقائك وأقاربك كي تعبد الله بقلب طاهرٍ وسليم.

فيما نشر بعض الأطباء نصائح هامة لنظام يجب اتباعه من مرضى السكري في شهر رمضان المبارك.

أحد النشطاء غرد بالقول: "واقترب شهر الخير فأهلاً به، الشهر الذي لا يُمل منه، وشعور السلام في كل مكان، وأصواتُ المساجد والإيمان، أهلاً رمضـانْ".

فيما غرد أخر: "اللهم بشرنا في أواخر شعبان بكل ما نتمناه وأجعل #رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا وأحبابنا اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا".

ودعا أحد النشطاء بالقول: "يا رب لا يأتي شهر #رمضان على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحاً وسعادة وفككت كرب أهله وفرجت همهم ويسّرت أمورهم وشفيت مرضاهم ورحمتَ ميّتهم".

وقال أخر: "اقترب رمضان لـِ يُضيئ لنا شهرًا كاملًا ممتلئ بالأجواء الروحانية والمطمئنة فـ يارب أدخله علينا وأنت راضٍ عنّا".

"أيام قليلة وتبدأ رحلتنا السنوية الجميلة، مع خير الشهور، تعمر المساجد بصلاة #التراويح، فاللهم بلغنا #رمضان واهله علينا بالبركة والخير والإيمان" غرد أخر.

واقتبس ناشط أخر ما جاء في الأثر: "سُئِلَ ابنُ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: كَيفَ كُنتُم تَستَقبِلُونَ رَمَضَان؟ قَالَ: مَا كَانَ أحَدُنَا يَجرُؤ عَلَى استِقبَالِ الهِلَالِ وَفِي قَلبِهِ ذَرًّةُ حِقد عَلَى أخِيهِ المُسْلِم!".

متعلقات