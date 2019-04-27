الشيخ عدنان يزور ذوي الأسيرين حسام الرزة ومحمد طبنجة بنابلس

زار الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ذوي الأسيرين المضربين عن الطعام حسام الرزة ومحمد طبنجة في مدينة نابلس.

ويواصل الأسير حسام الرزة (60 عاماً) من مدينة نابلس إضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري دون تهمة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الرزة بتاريخ 17/04/2018، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وبعد أن انتهت مدة اعتقاله جددت له الأمر الإداري لمرة ثانية مدة أربعة أشهر.

أما الأسير المضرب عن الطعام محمد عيد طبنجة (38 عاماً) من مدينة نابلس، فيقبع حالياً في معتقل "النقب" الصحراوي، ويواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (32) على التوالي، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويتعرض الأسير طبنجة لسلسلة إجراءات قمعية، تتمثل بعمليات التفتيش المستمرة لغرفته، عدا عن العقوبات التي صدرت بحقه كالحرمان من الزيارة والكانتينا، وهو معتقل إداريا منذ تاريخ 28/06/2018م.

من جهة ثانية، قام القيادي خضر عدنان بزيارة للأسير المحرر موسى دويكات، والذي أفرج عنه من سجون السلطة بأريحا.

وقدم الشيخ التهنئة بالتحرر والسلامة للطالب في جامعة النجاح موسى دويكات في منزله بمخيم بلاطة البلد بعد تحرره من سجون السلطة.

يذكر أن الطالب دويكات اعتقل عند مدخل جامعة النجاح بطريقة عنيفة من قبل قوات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وقد صدرت عشرات الإدانات تجاه اعتقاله بتلك الطريقة المشينة من قبل المراكز الحقوقية والهيئات واللجان الشعبية وفصائل العمل الوطني والإسلامي.