إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، جراء اطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المزارعين شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن الشابين أصيبا بجراح متوسطة وتما نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اطلقت النار تجاه المزارعين بشكل عشوائي.

من جهته زعم موقع مفزاك العبري، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه ثلاثة شبان قرب السياج الفاصل شمالي قطاع غزة كانوا يحاولون تخريب السياج الفاصل.

وأشار الموقع العبري، بأن جنود الاحتلال أصابوا أحد المواطنين الفلسطينيين في الجزء العلوي من الجسد وحالته خطيرة.