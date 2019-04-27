يديعوت تكشف هوية اسيرين سيفرج عنهما مقابل رفات باومل

ذكرت صحيفة يديعوت احرينوت العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفرج عن أسيرين فلسطينيين قيمين في سوريا مقابل جثمان الجندي زكريا باومل الذي تم استعادته قبل فترة وجيزة بوساطة روسية.

وأوضحت يديعوت بان الاسيرين اللذين ستفرج عنهما "إسرائيل" مقابل باومل هما "الاسير خميس أحمد من سكان مهيم اليرموك القريب من دمشق زيدان والأسير طيول من بلدة الخضر.

والأسير خميس أحمد ينتمي إلى حركة فتح وخطط لتنفيذ عملية ضد قاعدة عسكرية اسرائيلية اعتقل منذ عام 2005 وحكم عليه بالسجن حتى عام 2023.

وقال مسؤول إسرائيلي: "إن إسرائيل ستطلق سراح أسيرين بعد أن استعادت رفات جندي مفقود منذ عام 1982 عثرت عليها قوات خاصة روسية في سوريا".

وسلمت روسيا، أحد حلفاء دمشق الرئيسيين، هذا الشهر رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل ومتعلقاته الشخصية، وكان باومل يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان وأعلن فقدانه إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

وقال مصدر بالحكومة السورية لرويترز إن اثنين أو أكثر من الأسرى السوريين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية بعد وساطة روسية.

وأضاف أن السلطات ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح الأسرى بعد أنباء تسليم رفات الجندي الإسرائيلي.