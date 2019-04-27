العثور على الطفل محمود شقفة مقتولاً قرب منزله في رفح

عثرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت على الطفل محمود رأفت شقفة مقتولاً ومدفوناً في أرض زراعية قرب منزله في رفح.

وذكرت مصادر، بأن جثة الطفل محمـود أبو شقفـة المُتغيب منذ الإثنين الماضي عثر عليها في أرض زراعية بالقـرب من منزل عائلته برفح.

وأوضحت المصادر بان الشرطة تواصل التحقيقات بالحادثة.

وكان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي أكد، أن الشرطة تواصل جهودها لمعرفة تفاصيل اختفاء الطفل محمود أبو شقفه المختفي منذ قرابة أسبوع.

وأشار البطنيجي في تصريحات إذاعية، إلى أن جهود الشرطة متواصلة حتى ساعات الليل دون انقطاع لمعرفة التفاصيل اختفاء الطفل أبو شقفة وأنها تتابع الأمر.

وبشأن الكشف والعثور على ملابس الطفل، قال :"الشرطة لم تستطع أن تُخفي المعلومة لأنها قد تساعدنا على الوصول للطفل والجاني، مؤكداً أن الملابس التي تم العثور عليها قد نستدل من خلالها أن الطفل حي، وقد تكون وجود الملابس تضليل للعدالة وأجهزة الشرطة ونتمنى ان تكون لدينا معلومات تبشر بخير.









