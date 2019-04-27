مدريد يتلقى صدمة قوية

تلقي نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، صدمة قوية إثر غياب النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عن تدريبات فريقه، السبت، نتيجة إصابته في فخذه الأيسر.

وسيغيب بنزيمة عن مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني، الأحد، وذلك بعد أيام من إحرازه أول ثلاثية في الموسم الحالي.

وأصدر فريق العاصمة الإسبانية بيانا، السبت، أكد فيه بأن "بنزيمة يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر" من دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب، وفق "فرانس برس".

ويخوض بنزيمة (31 عاما) أحد أفضل مواسمه مدافعا عن ألوان ريال مدريد على الرغم من الصعوبات التي يواجهها فريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي قبل نهاية البطولة بـ4 مراحل.

وسجل بنزيمة أول ثلاثية له هذا الموسم في مرمى أتلتيك بلباو، الأحد الماضي، رافعا رصيده إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 21 في الدوري الإسباني.

ويحتل بنزيمة المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين. ويحتاج إلى هدفين إضافيين ليعادل أفضل حصيلة له في موسم 2011-2012 عندما سجل 32 هدفا.