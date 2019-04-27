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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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10 إصابات بحادث سير في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 15:42 - 27 ابريل 2019
حادث سير- صورة توضيحية حادث سير- صورة توضيحية
بنك فلسطين
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أصيب 10 أشخاص اليوم السبت، بجراح بين طفيفة ومتوسطة، في حادث سير على شارع رقم"60" الاستيطاني المحاذي لبلدة حلحول بالخليل.

ووفق طواقم الهلال الأحمر، فإنه جرى نقل 7 إصابات إلى مستشفيات الخليل، فيما تم تحويل 3 إصابات إلى المستشفيات الإسرائيلية.

 

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