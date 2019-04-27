10 إصابات بحادث سير في الخليل

أصيب 10 أشخاص اليوم السبت، بجراح بين طفيفة ومتوسطة، في حادث سير على شارع رقم"60" الاستيطاني المحاذي لبلدة حلحول بالخليل.

ووفق طواقم الهلال الأحمر، فإنه جرى نقل 7 إصابات إلى مستشفيات الخليل، فيما تم تحويل 3 إصابات إلى المستشفيات الإسرائيلية.