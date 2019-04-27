الاحتلال يعتقل طفلا من داخل المسجد الأقصى

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم السبت، الطفل المقدسي همام الحسيني من داخل المسجد الأقصى المبارك.

ووفق المصادر المحلية، فقد تم نقل الطفل الحسيني الى أحد مراكز الاحتلال في المدينة المقدسة للتحقيق معه.