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الهلال الأحمر يستنكر الاعتداء على مركبات الإسعاف في صوريف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:43 - 27 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني انها تنظر ببالغ الخطورة الى الاعتداء الذي تعرضت له مركبة اسعاف تابعة لها وطاقمها واحد المصابين بداخلها في بلدة صوريف فجر يوم الجمعة الموافق ٢٦ نيسان اثناء قيامها بنقل مصابين في نزاع عائلي.

وأكدت الجمعية انها ترى في هذا الاعتداء  مساسا خطيرا برسالتها الانسانية والوطنية ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها دون تمييز.

كما أكدت الجمعية وقوفها الى جانب مسعفيها وطواقمها وتمسكها بملاحقة المعتدين قانونيا لمنع تكرار هذا السلوك الطائش وانصاف الجمعية وطواقمها وتأمين اعلى درجة من الحماية لهم.

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