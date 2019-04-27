الطالب_مش_روبوت.. ما قصة الهاشتاج الذي تصدر "تويتر"؟

عبَّر طلبة جامعة الأزهر في غزة عن استيائهم من الإرباك الحاصل في العملية التعليمية نتيجة إقرار الجامعة الامتحانات النهائية بعد حوالي أسبوعين من تقديم الطلبة للامتحانات النصفية، وبعد أيامٍ معدوداتٍ من انتهاء المقررات الدراسية، الامر الذي وصفوه بـ"غير المنصف".

ودشن طلبة جامعة الأزهر بغزة هاشتاجاً بعنوان #الطالب_مش_روبوت طالبوا فيه إدارة الجامعة بضرورة تأجيل مواعيد الامتحانات النهائية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، لإعطاء الطلبة مساحة من الوقت للدراسة والقيام بالتكاليف الدراسية الأخرى.

وعبر الطلبة خاصة طلبة كلية الصيدلة عن حالة الإرهاق والتعب التي تعرضوا لها نتيجة تزاحم التكليفات الدراسية النظرية والعملية، والتي تمثلت في تقديم الامتحانات النصفية، والاختبارات القصيرة، إضافة إلى الاختبارات العملية، وعدم وجود مساحة من الوقت للتحضير للدراسة للامتحانات النهائية.

ودعا طلبة الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتصام يوم الاثنين الموافق 29/ابريل في ساحة الجامعة قبالة مبنى العلوم في مدينة غزة، للاعتراض على قرارات الجامعة التي وصفوها بالجائرة، وجدول الامتحانات النهائية غير المنصف.

الطالب محمد ادهم كتب على صفحته في فيس بوك " ‏شهيق، امتحان، شهيق، امتحان... هيك بيتنفس طالب الصيدلة #الطالب_مش_روبوت".

وكتبت الطالبة رباب أبو ظريفة "موادنا لو نطقت هتقلكم أرحموهم #الطالب_مش_روبوت".

وكتبت الطالبة اسلام خالد على صفحتها في تويتر "بتعرفوا احنا ممكن نلحق نلم منهج الفاينل في حال التغت امتحانات المعامل اللي ع مدار الاسبوعين الجايات يعني اسبوعين بيضيعوا واحنا ب هم المعامل بيجي الفاينل وراهم اجلوا المعامل لبعد العيييد #الطالب_مش_روبوت".

وكتبت الطالب إبراهيم السلطان على صفحته في تويتر "مش عارف متى هندرس المحاضرات اللي اخدناها خلال فترة التأجيل واللي بناخدها الفترة هاي مع فاينال المعامل والكويزات".

كما، وكتب محمد أبو القمبز "إحنا إنضغطنا كتير هاد الفصل من تأجيلات وإضرابات .. إلخ طبعاً غير ضغط المحاضرات يلي بصير الفترة هادي وما حدا بيلغي إشي .. ولا ننسى إخوتنا يلي معهم ساعات مكتبية بكون وقتهم قصير جداً.. عشان هيك تأجيل الإمتحانات لبعد العيد ضرورة لا بد من منها وبمصلحة الطالب".

يا جماعة كل مستويات الصيدلة قاعدة بتعاني ، و باقي الكليات زي هيك ..

معظم الدكاترة مخلصوش و قاعدين بيضغطوا بحالهم و بالمنهج و بيضغطونا معهم .. لذلك طلاب من كل الكليات قاعدة بتحشد ل اعتصام .. على أمل تحريك الوضع و الضعط على ادارة الجامعة ..#الطالب_مش_روبوت pic.twitter.com/vEANTWQwsu — ???????????? ???????????????????????? ♤ (@Ahmadzenid) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

بأي منطق وبأي عقل نقدم فاينل معامل ومتطلبات وفاينل تخصص باسبوع ونص !!!

من متى غلطالب بيتحمل فشل كل من هب ودَب !!

احنا بني أدمين وبدنا أبسط حقوقنا أنو ندرس مرتاحين بدون كمية الضغط اللامعقولة هادي #الطالب_مش_روبوت ✋ — أحـمـد ???????? (@AhmedAref02) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

قريباً في الامتحانات

-دكتور السؤال الاول ما اخدناه؟!

_هدا الموضوع لسا راح ناخده كمان يومين في محاضرة تعويضية????#الطالب_مش_روبوت — Khader Shannan (@aboalyomon) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

كل الدعم والتأييد لكم ..

طلاب كلية الصيدلة يقيمون الإثنين القادم وقفة احتجاجية في ساحة الكليات العلمية جامعة الأزهر بسبب عدم موافقتهم على جدول الإمتحانات النهائية الغير مناسب لهم .#الطالب_مش_روبوت pic.twitter.com/yacgTWMQjA — Mohammed S. Abu AL Qumboz (@AbuSakher94) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الشبيبة لازم يصلها الاشي

اكيد حيقفو معنا ،كل الجامعات بشهر ستة وبعد العيد الا جامعتي !

ضغطونا شهر تاجيل امتحانات وفي ناس مخلصوش مد وبعد يومين في فاينل شو انا دافع مصاري حرام يصير في هيك!#الطالب_مش_روبوت —  ‏﮼احماد،ع مودي❤️????♣️ (@ahmd2741996) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

#الطالب_مش_روبوت

بنذكركم بشعاركم " الجامعة مع مصلحة الطالب"

???? — Emtithal ???? (@EmtithalMajdy) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

احنا بندفع مصاري للجامعة عشان نتستفيد من علمها ونطلع بشهادة منها ..

لا مصارينا حرام ولا احنا روبوتات عشان يحطولنا جدول بعد بأسبوعين من النصفي والدكاترة لسا مش مخلصين مناهج .. #الطالب_مش_روبوت — AhMed (@AhMedMousa1104) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الاشي لا يقتصر ي جماعة عطلاب الصيدلة

احنا بنحكي باسم الطالب باختلاف تخصصه لازم نكون كلنا ايدة وحدة وكلمة وحدة#الطالب_مش_روبوت https://t.co/gKfijlqORw — NIZAR AHEL (@NizarAhel2012) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

واجب إدارة الجامعة تدوّر عمصلحة الطالب أولاً، ومن واجبك ك دكتور تشرح المنهج بذمة وبالعقل زي م بتطالب براتبك برضو، ومن حقي كطالب يتعوضلي كل الوقت الي ضاع بهالفصل بسبب خلافاتكو#الطالب_مش_روبوت — AhMed???????? (@ahmed_r_helou) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الشبيبة عاملة استفتاء الكل يروح ويشارك بصوته#الطالب_مش_روبوت pic.twitter.com/tP6EolVNZc — حامد (@Hamid_talaat) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

مش منطق أقدم برزنتيشن علاجية يوم ٧ / ٥

واقدم فاينل يوم ٩ / ٥ يعني ⁦????????♀️⁩#الطالب_مش_روبوت — يُوشا ???? (@yoya_mas) ٢٦ أبريل ٢٠١٩