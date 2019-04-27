"إسرائيل" ستفرج عن أسيرين سوريين مقابل جثة الجندي

أكد مصدر سياسي "إسرائيلي"، اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق سراح أسيرين سوريين بعد إعادة جثة الجندي زخاريا بوميل التي أعيدت لـ"إسرائيل" منذ أسابيع.

وكان ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، قال إن إسرائيل ستفرج عن أسرى سوريين معتقلين لديها مقابل إعادة الجثة.

وبحسب ما نقل موقع يديعوت أحرونوت، فإن لافرينتييف تحدث لشبكة التلفزيون الروسي RT، إن إعادة الجثة لم تكن من جانب واحد. مشيرا إلى أن إسرائيل اتخذت قرارا ويتعين عليها لاحقا الإفراج عن بعض المواطنين السوريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وكان قد تم نقل رفات جثة بوميل، أحد الجنود الثلاثة المفقودين في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى، من سوريا كجزء من عملية للجيش الروسي برفقة الجيش الإسرائيلي.

وشهدت تلك الأنباء، حالة من السخرية في أوساط الصحافيين الإسرائيليين بسبب نفي نتنياهو قبل الانتخابات وجود صفقة مع سوريا لإعادة جثة الجندي مقابل الإفراج عن أسرى سوريين، في حين أصدر مكتبه بيانا يعلن فيه إطلاق سراح أسيرين سوريين