جلسة لمجلس الأمن الاثنين حول القضية الفلسطينية

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حول الحالة في الشرق الأوسط والتطورات على القضية الفلسطينية.

وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين" إن أكثر من 50 متحدثًا سيشاركون في أعمال هذه الجلسة، وسيتم تقديم تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والحديث عن طبيعة العلاقة بين الحكومة برئاسة محمد اشتية وبين المنظمة الأممية.

وفي إطار ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين، أوضح منصور أن لقاءات نظمت لمجلس السفراء في هذه المجموعة مع الشخصيات التي لها مواقع قيادية في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع الأمين العام قبل يومين، والذي قدم تقريرًا حول التحديات والإنجازات في إطار البرنامج التنموي حول التغير المناخي والتحديات التي تواجه البشرية وإيجاد التمويل اللازم للتنمية والتغيير المناخي وتقدر بنحو 100 بليون دولار.