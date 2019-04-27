الجيش الإيراني يهدد السعودية والإمارات وأمريكا و"إسرائيل"

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية رحيم صفوي، أن الولايات المتحدة غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني، مشددا أن الدول الحليفة لها في المنطقة مثل "إسرائيل" والسعودية والإمارات دون مستوى مواجهة إيران.

وقال صفوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن أمريكا غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني، لاسيما وأن "إسرائيل" والسعودية والإمارات ليسوا بمستوى مواجهة إيران في المنطقة.

وأضاف: في النهاية ستجبر أمريكا على الخروج من منطقة غرب آسيا.

واستكمل حديثه: نشهد في هذه الفترة فجوة كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا في المسائل العسكرية، وهذا من خلال خروج أمريكا من اتفاقية الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وفرض العقوبات على موسكو من طرف الأمريكيين، وأيضا الأخطاء الاقتصادية والجغرافية للولايات المتحدة مع الصين قد وصلت إلى أوجها.