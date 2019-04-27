ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

أمريكا تدعو تركيا إلى حل قضية موظف القنصلية الأمريكية “بطريقة عادلة”

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 27 ابريل 2019
امريكا وتركيا امريكا وتركيا
بنك فلسطين
مشاركة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا يوم الجمعة إلى حل “بطريقة عادلة” لقضية موظف بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول يدعى “ميتي كانتورك” الذي تردد أنه تم توجيه تهمة الإرهاب إليه.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن تركيا تشتبه في وجود صلات بين كانتورك ورجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة “لم تشاهد دليلا موثوقا” على أن كانتورك تورط في أنشطة غير قانونية، مضيفا أن كانتورك كان لديه “العديد من الاتصالات” مع مسؤولي الحكومة التركية والأمن كجزء من مهنته المستمرة منذ 30 عاما.

وقال المتحدث “بإجراء هذه الاتصالات والاحتفاظ بها، كان السيد كانتورك يقوم ببساطة بعمله.. نجدد دعوتنا للحكومة التركية إلى حل هذه القضية بطريقة ملائمة وشفافة وعادلة”.

ويذكر أن كانتورك هو ثالث موظف في القنصلية الأمريكية تعتقله الحكومة التركية بتهم تتعلق بغولين، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل عام 2016.

 

متعلقات