أسباب الشعور بالأرهاق في رمضان وكيفية التغلب عليه هو محور موضوعنا اليوم، والذي يعد من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه اليها قبل قدوم شهر رمضان وذلك لتجنب اية مضاعفات ومشاكل صحية يمكن ان تنجم عنه. ويعاني الكثيرون من الارهاق والخمول والكسل نتيجة الصيام، وتظهر هذه الاعراض لديهم بشكل واضح بعد تناول وجبة الافطار الذي يضم اطعمة دسمة ومقلية وغنية بالدهون والسكريات.

لكن الامر لا يقتصر فقط على النظام الغذائي السيء الذي ينتهجه البعض في رمضان، اذ ان للارهاق اسباب صحية ونفسية اخرى نستعرضها سويا اليوم.



.أسباب الشعور بالأرهاق في رمضان

والمقصود به كما اسلفنا، هو اعراض الارهاق والخمول التي تظهر على الصائم بعد تناول الطعام ومنها:

• هبوط عام في الجسم

. • الكسل والخمول

. • النعاس الشديد. •

ضعف العضلات بشكل عام.

• الشعور بالتعب السريع عند اقل مجهود.

• التعرق الزائد ورعشة الجسم.

• الشعور بالجوع من جديد.

• العصبية الزائدة والصداع.

تتفاوت هذه الحالات بين شخص واخر، وقد تكون مؤشرا على عدم قدرة اجهزة الجسم على التعامل مع وجبة الافطار بشكل فعال بسبب جملة من الاسباب الحياتية والصحية منها:

• تناول وجبة افطار دسمة وثقيلة على معدة خاوية طوال النهار، ما يجعل المعدة غير قادرة تماما على هضم الطعام وامتلائها بشكل سريع ما يسبب عسر الهضم وصعوبة التنفس والارهاق.

• انخفاض الضغط ما بعد الوجبات، وهو حالة تتسم بالخمول والصداع نتيجة عدم قدرة القلب والاوعية الدموية على ضخ الدم لباقي اجهزة الجسم وتعويض ذهاب الدم للجهاز الهضمي، وهو ما يتسبب بانخفاض ضغط الدم والشعور بالهبوط والتعب.

• انخفاض سكر ما بعد الوجبات، والذي يترافق مع الخمول والتعب نتية انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم بشكل كبيرو عدم قدرة الخلايا على العمل بكفاءة اعلى. ويعتقد ان هذه المشكلة ناتجة عن اختلال التوازن الهرموني المنظم لمستويات الجلوكوز في الدم بين هرموني الانسولين والجلوكاجون.

• تناول الادوية بشكل خاطئ وفي غير مواعيدها ومنها ادوية الضغط والسكر.

• الارهاق والتعب خلال النهار نتيجة العمل في اوقات الصيام.

• جفاف الجسم نتيجة تجاهل شرب الماء والسوائل بين وجبتي الافطار والسحور.

• اسباب نفسية متمثلة بالعزلة وعدم الرغبة بالاختلاط مع المجتمع او القيام باية انشطة.

• سوء التغذية. كيفية التغلب على الشعور بالأرهاق في رمضان بالامكان دوما تجنب الأرهاق في رمضان خصوصا بعد تناول وجبة الافطار، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• تناول وجبات خفيفة ومتوازنة من الطعام خلال الافطار، ويفضل تقسيم الوجبة لقسمين او اكثر بحيث لا ترهق المعدة بتناول الطعام كله دفعة واحدة.

• تجنب الاطعمة الدسمة والثقيلة والاكثار من الوجبات الغنية بالالياف الغذائية والنشويات المركبة التي ترفع من طاقة الجسم وتضمن تحرر الجلوكوز بشكل متدرج.

• شرب الماء والسوائل بشكل كبير قبل وبعد وجبة الافطار لتحسين الهضم ومنع الشعور بالارهاق.

• عدم الافراط في تناول المشروبات السكرية والحلويات بعد الافطار.

• الخلود للراحة قدر الامكان خلال النهار وعدم الضغط على الجسم لاتمام الاعمال اثناء الصيام.

• مراجعة مواعيد الادوية والحاجة لتعديلها ان اقتضى الامر.

• ممارسة المشي والرياضة بعد ساعتين على الاقل من الافطار.

• عدم الاستسلام للكسل والخمول والحرص على الحركة والنشاط البدني بعد الافطار.



