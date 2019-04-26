رسميًا.. يويفا يوقع عقوبة صارمة على نيمار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عقوبة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن "يويفا"، تقرر إيقاف نيمار 3 مباريات أوروبية، بسبب هجومه على حكام مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وغاب نيمار عن هزيمة فريقه أمام الشياطين الحمر (3-1)، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وخطف حينها اليونايتد بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة، عندما سجل الهدف الثالث عبر ركلة جزاء أثارت جدلًا كبيرًا.

ووجه نيمار انتقادات عنيفة لحكم المباراة، عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال: "هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، وهم المسؤولون عن النظر في تقنية الفيديو".

وأضاف: "لا توجد عقوبة.. كيف يمكن أن تكون لمسة يد عندما تضرب (الكرة) ظهره!"، وأتبع كلامه بلفظ خارج.