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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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توضيح بشأن عمل معبر رفح خلال الاسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:06 - 26 ابريل 2019
معبر رفح ‫‬ ‫‬ معبر رفح ‫‬ ‫‬
بنك فلسطين
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أصدرت إدارة معبر رفح البري توضيحاً بشأن عمل المعبر أمام حركة المسافرين للأسبوع القادم.

و وفقاً لإدارة المعبر، فإن الية عمل المعبر ستكون كما يلي:

المعبر مغلق يوم الخميس الموافق 25/4/2019 بسبب إجازة تحرير سيناء.

المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 26-27/4/2019 كالعادة

المعبر يعمل يوم الأحد الموافق: 28/4/2019 لمغادرة المعتمربن فقط من قطاع غزة.

المعبر مغلق يوم الإثنين الموافق: 29/4/2019 بسبب إجازة شم النسيم .

المعبر يعمل يوم الثلاثاء الموافق: 30/4/2019 لعودة المعتمربن فقط إلى قطاع غزة.

المعبر مغلق يوم الأربعاء الموافق: 1/5/2019 بسبب يوم العمال

المعبر مفتوح  بالاتجاهين يوم الخميس الموافق: 2/5/2019

المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 3-4/5/2019

المعبر يعمل يوم الاحد بتاريخ 5/5/2019 لمغادرة المعتمرين فقط

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