توضيح بشأن عمل معبر رفح خلال الاسبوع المقبل

أصدرت إدارة معبر رفح البري توضيحاً بشأن عمل المعبر أمام حركة المسافرين للأسبوع القادم.

و وفقاً لإدارة المعبر، فإن الية عمل المعبر ستكون كما يلي:

المعبر مغلق يوم الخميس الموافق 25/4/2019 بسبب إجازة تحرير سيناء.

■المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 26-27/4/2019 كالعادة

■المعبر يعمل يوم الأحد الموافق: 28/4/2019 لمغادرة المعتمربن فقط من قطاع غزة.

■المعبر مغلق يوم الإثنين الموافق: 29/4/2019 بسبب إجازة شم النسيم .

■المعبر يعمل يوم الثلاثاء الموافق: 30/4/2019 لعودة المعتمربن فقط إلى قطاع غزة.

■المعبر مغلق يوم الأربعاء الموافق: 1/5/2019 بسبب يوم العمال

■المعبر مفتوح بالاتجاهين يوم الخميس الموافق: 2/5/2019

■المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 3-4/5/2019

■ المعبر يعمل يوم الاحد بتاريخ 5/5/2019 لمغادرة المعتمرين فقط