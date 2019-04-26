الحية: الوحدة الوطنية خيار استراتيجي في مواجهة مشاريع التصفية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، ان القضية الوطنية تُخيِم على تفكير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، أكثر من حاجاته الضرورية والإنسانية، رغم اهميتها".

وقال الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة، إن "الوحدة الوطنية هي خيار استراتيجي لنا ولشعبنا من أجل مواجهة كل مشاريع التصفية وفي مقدمتها صفقة القرن ".

وطالب الحية بالذهاب إلى الوحدة الوطنية "على أساس الشراكة وعدم الإقصاء والتفرد، وأن يلتزم الجميع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2006 و2011، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية" وفق قوله.

وأضاف الحية أن الشعب الفلسطيني في غزة كما في كل مكان يصر على أنه لا بديل عن الوحدة التي توحد مقاومتنا وسياستنا ومؤسساتنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته الخبيثة و المشؤومة.