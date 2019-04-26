الاحتلال: التفاهمات تؤتي ثمارها لكن التصعيد مسألة وقت

قال ما يسمى بــ "قائد فرقة غزة" بجيش الاحتلال، العميد أليعازر توليدانو، إن "حدود قطاع غزة هادئة هذه الأيام، ويبدو أن محادثات التهدئة بين "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية تؤتي ثمارها، لكن الجميع يعلم أن الوضع متفجر، وأن التصعيد التالي مسألة وقت؛ أسابيع أو أيام أو حتى ساعات".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف توليدانو، أنه "عندما تذهب إسرائيل إلى الحرب باختيارها، فإن وضع الأمن القومي سوف يتحسن بشكل ملحوظ".

ووفقاً للصحيفة، يعتقد توليدانو أن الشعور بالأمن في غلاف غزة تضرر، ولكن ليس الأمن نفسه، مؤكداً أن "سكان المنطقة المجاورة لغزة يتمتعون بمستوى عالٍ من الأمن، لكن حماس فهمت بحكمة كيفية إلحاق الأذى بالأمن"."على سبيل المثال، وحدات الإرباك، حيث يصل بعض الشبان في الليل مع العبوات ويقتربون من السياج ويفجرونها؛ هذا لا يعرض أمن الغلاف للخطر، لكنه مخيف للغاية وينتهك الهدوء، والهدف من ذلك هو سلب الشعور بالأمان من سكان الغلاف، وذلك يزيد الضغط"، على حد قول توليدانو.

وتطرق توليدانو لقضية البالونات الحارقة، قائلاً: "لدينا عدداً من الحلول التكنولوجية، لا أريد أن يتم حرق حقول إسرائيل، ليس هناك حاجة لأن نرى حقلاً محترقاً، إنه انتهاك للسيادة تماماً مثل الصواريخ، لكننا لا نستخدم النار ضد أشخاص لا حول لهم ولا قوة"، وفق تعبيره.