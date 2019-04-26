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امريكا  تقدم نصف مليون دولار لترميم ضريح "النبي اليهودي  ناحوم " بالعراق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:24 - 26 ابريل 2019
ضريح النبي ناحوم ضريح النبي ناحوم
بنك فلسطين
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قام السفير الامريكي في بغداد جوي هود بزيارة بلدة القوش يرافقه كل من القنصل الامريكي العام في اربيل ستيف فاگن وماكس برايموراك الممثل الخاص لبرامج دعم الاقليات في العراق

والتقى الوفد الامريكي مع سيادة المطران مارميخائيل مقدسي راعي ابرشية القوش الكلدانية ولارا زرا مدير ناحية القوش وذلك قبل توجههم الى مرقد النبي ناحوم الذي تقوم شركة خاصة باعادة ترميمه بدعم من حكومة الولايات المتحدة الامريكية

وبعد الحصول على شرح واف عن سير اعمال الترميم، عقد السفير الامريكي مؤتمرا صحفيا اكد فيه ان حكومة بلاده رفعت من قيمة الدعم المالي لترميم واحياء موقع قبر النبي ناحوم بمساهمة اضافية تقدر بـ 500.000 الف دولار امريكي، عقب المنحة الاولية التي قدمتها الولايات في شهر تشرين الاول من العام 2018 للجهود العاجلة المبذولة لتحقيق الاستقرار وستشمل المرحلة الثانية من اعادة التأهيل ترميماً لمنطقة فناء الموقع المذكور من أجل ضمان البيئة الامنة لضيوفه و زواره.
 

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