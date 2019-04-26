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وزارة الزراعة تؤكد خلو قطاع غزة من انفلونزا الطيور

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:05 - 26 ابريل 2019
انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور
بنك فلسطين
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أكدت وزارة الزراعة بغزة اليوم الجمعة ان قطاع غزة خالي تماما من مرض أنفلونزا الطيور.

وجاء تصريح الزراعة بعد إعلان الاحتلال عن اكتشاف مزرعة حبش مصابة بهذا المرض.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي ان لديها إجراءات متبعة بشكل دائم ومستمر وعلى مدار العام للوقاية من انتشار او دخول المرض لقطاع غزة. وأنه في حال تم اكتشاف اي بقعة مرض في الإقليم المحيط فأنها تقوم بتشديد تطبيق هذه الإجراءات بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية اخرى.

وأكدت الوزارة بأنها تتابع بشكل دائم انتشار هذا المرض داخل الخط الأخضر والإجراءات المتخذة من أجل السيطرة واحتواء هذه البقعة المكتشفة.

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