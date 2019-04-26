أربع حيل ذكية لادخار المال.. فما هي؟

يصاب الكثيرون بالإحباط عندما يتعلق الأمر بالميزانية، وكيف التوفير منها، وغالبًا تفشل كافة محاولات "توفير المال"، لذلك تقدم السطور التالية، أفضل الطرق التي تساعد في توفير الأموال، بشكل ذكي، دون التخلي عن الأشياء التي تستمتع بها.

طريقة 20/80

استخدام هذه الخطة يعني أنك قادر على القيام بالإجراءات التالية:

سدد كل الديون والقروض المصرفية التي تلتزم بها.

استثمر في عمل تجاري أو وفر حوالي 20٪ من راتبك الشهري، وهذا هو المال الذي لا يمكنك إنفاقه.

قم بإنفاق 80٪ الباقية من راتبك بأي طريقة تريدها.

يجب أن تتذكر أيضًا أنه يجب عليك الإدخار أولاً، ثم إنفاق الباقي، فإذا كانت 20٪ نسبة كبيرة جدًا، فحاول أن تبدأ بـ 10٪ أو 5٪ على الأقل، هذا سيساعدك على تطوير العادة وإنشاء صندوق إدخار أولي.

طريقة 60/10/10/10/10

هذه الطريقة تعمل كالآتي:

60٪ للنفقات الرئيسية.

10٪ للتقاعد.

10٪ للمشتريات طويلة الأجل.

10٪ للنفقات النادرة.

10٪ للترفيه.

النفقات الرئيسية الخاصة بك هي الغذاء والمرافق والنقل والملابس، حيث تنتمي كل من السيارة أو تجديد المنزل أو سداد الديون إلى عمليات شراء طويلة الأجل، وقد تكون النفقات النادرة أشياء مثل إصلاح سيارتك أو زيارة طبيب أو هدايا باهظة الثمن، فإذا كان لديك دين كبير، فمن الأفضل إعادة تخصيص الـ10٪ التي قمت بتوفيرها للتقاعد حتى تقوم بسدادها.

طريقة الـ10٪

هذه الطريقة تعني أنه يجب عليك توفير 10٪ من إجمالي دخلك، ولن يؤثر هذا المبلغ الصغير على ميزانيتك أو جودة حياتك، فمن الأفضل وضع هذه الأموال في أحد البنوك حتى لا يكون لديك الرغبة في إنفاقها على الفور، أما إذا كنت تستطيع بسهولة حفظ 10٪ حاول حفظ 15٪ أو حتى 20٪.

طريقة الأنصاف

تقترح هذه الطريقة أن تقسم كل أموالك إلى قسمين: الجزء الأول يذهب نحو الاحتياجات اليومية، والجزء الثاني يذهب إلى البنك، فعندما تنفذ أموالك التي تستهلكها لاحتياجاتك اليومية، اذهب إلى البنك واحصل على نصف المبلغ الذي لديك، وكرر حسب الحاجة، حيث تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل لأولئك الذين لا يستطيعون التحكم في نفقاتهم اليومية.