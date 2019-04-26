تجارب صاروخية بمديات مختلفة من غزة تجاه البحر

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية الجمعة، إن مقاتلين من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أجروا تجارب على عدة صواريخ في قطاع غزة.

وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي أن الصواريخ أطلقت صباح الجمعة باتجاه البحر؛ وهي بعدة أحجام وبمدى مختلف وذلك بهدف "الاستعداد لحرب مستقبلية"، وفق الموقع.

وتعمل المقاومة الفلسطينية رغم الحصار على تطوير منظومتها الصاروخية بهدف استهداف المستوطنات في فلسطين المحتلة، وظهر أثرها جليًا في العدوان الأخير على غزة عام 2014 وتعطيلها حركة الطيران بمطار "بن غوريون" وسط "إسرائيل".

وفي قتٍ متزامن مع تجارب المقاومة الصاروخية، حلقت طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية، منذ مساء أمس الخميس، بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاستطلاع، تحلق منذ مساء أمس على ارتفاعات مختلفة في أجواء القطاع، خاصة في الأجواء الشرقية منه، محدثة أصوات عالية جداً تثير قلق المواطنين.

وأفادت مصادر خاصة في المقاومة الفلسطينية بأن ثلاث طائرات غير مأهولة من نوع هيرمص450، إضافة إلى ثلاث طائرات من نوع هيرونTP ايتان، وطائرة مسيرة من نوع سكاي لارك، وأخرى من نوع هيرمص 900.

ودعت المصادر الخاصة عناصر المقاومة الفلسطينية لأخذ مزيدٍ من الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على أي حماقة إسرائيلية بحق شعبنا، مشددةً -المصادر- على أن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات.

وعلى الرغم من وجود تقدم في تفاهمات التهدئة بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، وابتعاد شبح العدوان ضد المدنيين في القطاع، إلا أن الظروف الميدانية والتحركات الإسرائيلية من خلال التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يفرض على المقاومين خاصة الحذر الشديد.