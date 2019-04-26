الشرطة توضح تفاصيل الفوضى الأمنية في صوريف

قالت الشرطة ان شجارا وقع في ساعات متاخرة من اليلة الماضية، في بلدة صوريف شمال الخليل نتج عنه اصابة ثلاثة مواطنين بإصابات مختلفه وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه أثناء نقل أحد المصابين بمركبة الاسعاف اعترضها عدد من الاشخاص وقاموا بالاعتداء على طاقمها وأصابوا اثنين منهم باصابات مختلفه كما اعتدوا على المصاب الذي كان بداخل المركبة، نافيا وقوع قتلى في الشجار.

واكد ارزيقات بان قوات من الاجهزة الامنية تحركت للبلدة واوقفت عدد من المشاركين فيه وان اسماء الاشخاص الذين اعتدوا على طواقم الاسعاف معروفة وتعمل الاجهزة الامنية على إحضارهم وتقديمهم للعداله .

وناشد ارزيقات الجميع بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار والمعلومات وضرورة اخذها من مصادرها وعدم الاعتماد على ما يروج عبر مواقع التواص الاجتماعي.









