موقع عبري: فقدان معدات ليلية من مركبة عسكرية بغلاف غزة

قال موقع "واللا نيوز" العبري، الجمعة، إنّ حادثة خطيرة للغاية وقعت في غلاف غزة، حيثُ تم فقدان معدات عسكرية قرب حدود قطاع غزة.

وأفاد الموقع العبري، أنّ قوة هندسة تتبع لكتيبة لاهاف (603) تعمل على حدود قطاع غزة، فقدت 6 قطع رؤية ليلية وغيرها من المعدات العسكرية الأربعاء الماضي.

وكشف الموقع، أنّه على الرغم من أن المعدات وضعت داخل مركبة عسكرية كانت مغلقة، إلا أنها تركت بدون أي حارس، وفي صباح الخميس، عندما فتح الجنود المركبة أصبح من الواضح أن معدات الرؤية الليلية قد اختفت.

ووفق الإجراءات بحسب "واللا نيوز"، تعتبر هذه الحادثة خطيرة، وتنص الإجراءات على أنه كان من المفترض أن يتم تأمين أجهزة الرؤية الليلية بواسطة قفلين مختلفين في صندوق داخلها.

وأشار، إلى أنّه اتضح أن الأمر ليس كذلك، لذلك صنف هذا الحادث بالخطير للغاية، وهذه الوسائل المسروقة لا شك أنها ستجد طريقها إلى أيدي عدائية.