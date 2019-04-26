تعميم من برنامج الصحة في "الأونروا" لمصابي مسيرات العودة

استجابة للحاجة الناتجة عن اصابات مسيرات العودة الكبرى، أعلن برنامج الصحة بوكالة الغوث (الأونروا) عن تقديم الخدمات التالية للمرضى اللاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة، على النحو التالي:

1. تغطية تكاليف العمليات الجراحية حسب قوائم الانتظار في وزارة الصحة بمساهمة رمزية من المريض ( 10 شيكل للعمليات الصغرى، 20 شيكل للعمليات المتوسطة و 30 شيكل للعمليات الكبرى، كما هو في وزارة الصحة).

2. تغطية الإجراءات التشخيصية المحولة من وزارة الصحة مثل الرنين المغنطيسي وصورة الأشعة المقطعية بمساهمة رمزية من المريض (10 شيكل).

3. تغطية للأطراف الصناعية والأحذية الطبية لمصابي الانتفاضة الأولى والثانية ومصابي الحروب بالإضافة لمصابي مسيرة العودة.

4. تزويد مصابي مسيرات العودة بالأسرة الطبية الخاصة والفرشات الطبية بحسب حاجة المصاب.