صحيفة سودانية: البشير يخرج من سجن كوبر

كشفت وسائل إعلام سودانية عن تدهور في صحة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الموجود في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقالت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، يوم أمس الخميس، وفقا لمصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، إن "الحالة الصحية للبشير تتطلب وجوده خارج السجن لتلقي العلاج من فريق طبي مكون من خمسة أطباء في مجالات، الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، بالإضافة إلى متخصص في العظام، للإشراف عليه ورعايته بشكل دوري، ما استدعى خروجه من السجن ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت صحيفة "الانتباهة" السودانية، كشفت عن "مصادر مطلعة"، أن هناك اتجاها لنقل البشير من سجنة في كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.

وأكدت ذات المصادر للصحيفة، نقل النائب الأول الأسبق للبشير، علي عثمان محمد طه، إلى مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلساً انتقالياً بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.