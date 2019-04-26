مؤذن تركي يُبهر الزوار بمقامات الأذان



أبدع مؤذن الجامع الأخضر في ولاية بورصة التركية (شمال غرب)، في شرح وأداء رفع الآذان، الذي يعتمد على مقامات محددة في تركيا، وفقاً لكل موعد من مواعيد الصلاة.

وانتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، سجله زوار أثناء زيارتهم إلى الجامع الأخضر بمدينة بورصة، العاصمة الأولى للدولة العثمانية، حيث يشرح فيه مؤذن الجامع "رجب أويار" كيفية رفع الأذان في تركيا بخمسة مقامات مختلفة.

وقال أويار إن أذان الفجر يرفع بمقام الصبا، وأذان الظهر وفقاً لمقام الحجاز، وأذان العصر وفقاً لمقام الراست، وأذان المغرب على مقام السيكاه، وهو سريع لقصر وقت صلاة المغرب، وأذان العشاء وفقا لمقام "عشّاق والحسيني" حيث يكون الصوت فيه حزيناً.

وأبهر المؤذن أويار الزوار بصوته الرخيم بعد أن قرأ مقاطع من الأذان وفقاً للمقامات المذكورة.