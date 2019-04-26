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بينهم سيدات وأطفال ومسعفين وصحفيين

الصحة: 272 شهيداً و16800مصاب منذ انطلاق مسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:27 - 26 ابريل 2019
اصابات خلال مسيرة العودة الكبرى اصابات خلال مسيرة العودة الكبرى
بنك فلسطين
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نشرت وزارة الصحة في غزة، الإحصائيات التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين؟ في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة من 30/3/2018 وحتى 16/4/2019.

وأفادت الوزارة في احصائيتها أنّ 272 شهيد و 1680 اصابة وصلت للمستشفيات في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:

من الشهداء:

54 طفلا

6 أناث

1 مسن

___

من الاصابات:

3393 طفل

1103 سيدة

104 مسن

____

درجة الخطورة في الاصابات:

551 خطيرة

7126 متوسطة

9123 طفيفة\

_____

من سبب الاصابات:

6929 رصاص حي

890 معدني مغلف بالمطاط

2441 اختناق بالغاز

1606 انفجار قنابل غاز

2065 شظايا مختلفة

2869 اصابات أخرى

_____

مكان الاصابات في الجسم:

1612 الرقبة و الرأس

2359 الاطراف العلوية

772 الظهر و الصدر

662 البطن و الحوض

8077 الاطراف السفلية

3318 انحاء الجسم

____

الاصابات بحسب المحافظات:

3635 شمال غزة

5492 غزة

2609 الوسطى

3200 خانيونس

1864 رفح

_____

حالات البتر 136 اصابة منها:

122 اطراف سفلية

14 اطراف علوية

استهداف الطواقم الطبية ادى الى:

3 شهداء و 677 اصابة مختلفة.

_____

الشهداء المسعفين هم:

الشهيد موسى ابو حسنين

الشهيدة رزان النجار

الشهيد عبد الله القططي

117 سيارة اسعاف تضرر جزئي

______

استهداف الصحفيين ادى الى:

شهيدان و 362 اصابة مختلفة.

الشهداء الصحفيين هم:

الشهيد ياسر مرتجى

الشهيد احمد ابو حسين

 

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