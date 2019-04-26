الصحة: 272 شهيداً و16800مصاب منذ انطلاق مسيرة العودة

نشرت وزارة الصحة في غزة، الإحصائيات التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين؟ في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة من 30/3/2018 وحتى 16/4/2019.

وأفادت الوزارة في احصائيتها أنّ 272 شهيد و 1680 اصابة وصلت للمستشفيات في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:

من الشهداء:

54 طفلا

6 أناث

1 مسن

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من الاصابات:

3393 طفل

1103 سيدة

104 مسن

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درجة الخطورة في الاصابات:

551 خطيرة

7126 متوسطة

9123 طفيفة\

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من سبب الاصابات:

6929 رصاص حي

890 معدني مغلف بالمطاط

2441 اختناق بالغاز

1606 انفجار قنابل غاز

2065 شظايا مختلفة

2869 اصابات أخرى

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مكان الاصابات في الجسم:

1612 الرقبة و الرأس

2359 الاطراف العلوية

772 الظهر و الصدر

662 البطن و الحوض

8077 الاطراف السفلية

3318 انحاء الجسم

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الاصابات بحسب المحافظات:

3635 شمال غزة

5492 غزة

2609 الوسطى

3200 خانيونس

1864 رفح

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حالات البتر 136 اصابة منها:

122 اطراف سفلية

14 اطراف علوية

استهداف الطواقم الطبية ادى الى:

3 شهداء و 677 اصابة مختلفة.

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الشهداء المسعفين هم:

الشهيد موسى ابو حسنين

الشهيدة رزان النجار

الشهيد عبد الله القططي

117 سيارة اسعاف تضرر جزئي

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استهداف الصحفيين ادى الى:

شهيدان و 362 اصابة مختلفة.

الشهداء الصحفيين هم:

الشهيد ياسر مرتجى

الشهيد احمد ابو حسين