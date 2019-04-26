الصحة: 272 شهيداً و16800مصاب منذ انطلاق مسيرة العودة

نشرت وزارة الصحة في غزة، الإحصائيات التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين؟ في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة من 30/3/2018 وحتى 16/4/2019.
وأفادت الوزارة في احصائيتها أنّ 272 شهيد و 1680 اصابة وصلت للمستشفيات في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:
من الشهداء:
54 طفلا
6 أناث
1 مسن
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من الاصابات:
3393 طفل
1103 سيدة
104 مسن
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درجة الخطورة في الاصابات:
551 خطيرة
7126 متوسطة
9123 طفيفة\
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من سبب الاصابات:
6929 رصاص حي
890 معدني مغلف بالمطاط
2441 اختناق بالغاز
1606 انفجار قنابل غاز
2065 شظايا مختلفة
2869 اصابات أخرى
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مكان الاصابات في الجسم:
1612 الرقبة و الرأس
2359 الاطراف العلوية
772 الظهر و الصدر
662 البطن و الحوض
8077 الاطراف السفلية
3318 انحاء الجسم
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الاصابات بحسب المحافظات:
3635 شمال غزة
5492 غزة
2609 الوسطى
3200 خانيونس
1864 رفح
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حالات البتر 136 اصابة منها:
122 اطراف سفلية
14 اطراف علوية
استهداف الطواقم الطبية ادى الى:
3 شهداء و 677 اصابة مختلفة.
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الشهداء المسعفين هم:
الشهيد موسى ابو حسنين
الشهيدة رزان النجار
الشهيد عبد الله القططي
117 سيارة اسعاف تضرر جزئي
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استهداف الصحفيين ادى الى:
شهيدان و 362 اصابة مختلفة.
الشهداء الصحفيين هم:
الشهيد ياسر مرتجى
الشهيد احمد ابو حسين