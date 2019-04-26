فلسطينيون وعرب يبكون الأقصى على وقع الهجمة الإسرائيلية

عبَّر فلسطينيون وعرب عن غضبهم الشديد إزاء الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك التي كان آخرها استباحة الآلاف من المستوطنين المسجد الأقصى، خلال أيام "عيد الفصح اليهودي".

وصب الفلسطينيون والعرب جام غضبهم على الأنظمة العربية التي تواصل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس ومسجدها المبارك.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري تصاعدًا في وتيرة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، بحجة الأعياد اليهودية، حيث اعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هذا التصعيد الـممنهج حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في الأقصى منذ أمد بعيد.

وتداول فلسطينيون وعرب صوراً وكلمات تعبر عن تضامنهم مع الأقصى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، كما تداولوا صوراً تسخر من الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

كتب حساب أبو صلاح على تويتر "تخلى عنك القريب والبعيد ولم يبق لك يا أقصى إلا الله فهو نعم المولى ونعم النصير #المسجد_الاقصي".

وكتب آخر على صفحته في تويتر "لك ﷲ يا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. أما مسوخ العرب، فقمم يتبعها ألف حضيض شجب واستنكار واستعراض ودجل".

وكتبت احسان الفقيه على صفحتها في تويتر "عندما تطغي أخبار حريق كاتدرائية نوتردام الفرنسية، على اندلاع حريق #المسجد_الأقصى (الذي باركنا حوله) في #القدس_الشريف المهدد بالهدم من الصهاينة، في الأعلام العربي".

وكتب أحمد الكيلاني فلسطيني لاجئ في الأردن "انا كفلسطيني اردني اطالب جميع الدول العربية بطرد الفلسطينيين الى فلسطين لبنان وسوريا والاردن ومصر #صفقة_القرن مش تسكير الحدود وحمايه اسرائيل #المسجد_الاقصي".

كما وكتب وافي العجرمي مستنكراً الحالة العربية الهزيلة تجاه القضية الفلسطينية كاتباً "الصهاينة تمادوا بالوقاحة واحنا بس نشجب ونندد #المسجد الاقصى".

وكتب آخر حساب د. عمر شمس الدين "بينما تنشغل قناة #العربية بتغطية حريق الكنيسة في #باريس، حدث حريق متعمد في #المسجد_الأقصى المبارك ، فلم نسمع أصواتهم الرنانة،ولم نرى تغطيتهم العاجلة".