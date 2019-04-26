زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه شواطئ البحر شمال غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية صباح الجمعة، نيران رشاشاتها تجاه شواطئ بحر قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه شواطئ بحر منطقة السوادنية، شمال القطاع.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وفق شهود عيان.
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