حاجز "إيرز" مفتوح أمام حركة "الإسعافات" فقط

أعلنت إدارة حاجز "بيت حانون – ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، أنّ المعبر مفتوح أمام حركة سيارات الإسعاف فقط.
ونوّهت إدارة بيت حانون في بيانٍ لها، للجميع أن حاجز"ايرز"، مغلق أمام حركة المسافرين، وسيستقبل اليوم الجمعة حركة الاسعافات فقط.
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